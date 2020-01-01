Жена Остапчука похвасталась стройной фигурой на берегу океана
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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в ярко-розовом раздельном купальнике с бокалом шампанского в руках. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, а собранные волосы в низкий пучок и солнцезащитные очки стали отличным дополнением к облику.
Кристина со своим мужем Владимиром последовали примеру коллег из шоу-бизнеса и отправились на Мальдивы. Влюбленные активно транслируют свой отдых на островах, показывая пикантные снимки.
Поклонникам понравилась шикарная фигуры Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Богиня!»
«Мальдивская дива».
«Шикарно!»
«Королева на берегу океана».
«Счастливая женщина».
«Красота спасет мир».
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