Жена популярного телеведущего Кристина Остапчук поделилась с подписчиками снимком с отдыха.

Жена Остапчука похвасталась стройной фигурой на берегу океана instagram.com/kristygor

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Звездная супруга Кристина Остапчук на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в ярко-розовом раздельном купальнике с бокалом шампанского в руках. Пляжный наряд подчеркнул стройную фигуру девушки, а собранные волосы в низкий пучок и солнцезащитные очки стали отличным дополнением к облику.

Кристина со своим мужем Владимиром последовали примеру коллег из шоу-бизнеса и отправились на Мальдивы. Влюбленные активно транслируют свой отдых на островах, показывая пикантные снимки.

Поклонникам понравилась шикарная фигуры Кристины Остапчук, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Богиня!» «Мальдивская дива». «Шикарно!» «Королева на берегу океана». «Счастливая женщина». «Красота спасет мир».

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