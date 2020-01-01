«Губы просто жесть»: Дашу Ульянову раскритиковали за уколы красоты

Украинская гимнастка Даша Ульянова поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Дашу Ульянову раскритиковали за уколы красоты instagram.com/dasha_ulyanovaa

Читай также: Жена Остапчука похвасталась стройной фигурой на берегу океана

Победительница шоу «Холостяк» Даша Ульянова на своей странице в Инстаграм опубликовала селфи. На кадре знаменитость запечатлела себя в черной расстегнутой кофточке, которая оголила ее грудь. Даша распустила длинные волосы и продемонстрировала эффектный макияж с акцентом на глазах.

Стоит отметить, что Ульянова часто радует фанатов пикантными снимками, где хвастается своим спортивным телом и гибкостью. Девушка предпочитает носить коротенькие наряды, и подчеркивает свою красоту ярким макияжем. Также Даша не скрывает, что увеличила себе губы. Большинство фолловеров осуждают ее за слишком пышные губы, которые портят ее внешность.

На этот раз поклонникам не понравился образ Даши Ульяновой, и они раскритиковали ее в комментариях:

«Чересчур вульгарно на мой взгляд». «Из-за губ не видно лица». «Пожалуйста, не перебарщивай с губами». «Губы просто жесть, Даша хуже сейчас выглядит». «С губами переборщили…»

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.