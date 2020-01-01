В одном халате: Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа

Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками архивным снимком.

Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в ванной комнате в одном халате. Артистка распустила волосы и поразила сияющей и ровной кожей без намека на макияж. Также в кадр попала маленькая дочь Кухар, которая смотрела в панорамное окно и любовалась океаном.

Под публикацией Екатерина написала так:

«Жизнь - это момент или момент - это сама жизнь? ✨»

Поклонники восхитились внешним видом Екатерины Кухар, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Самая красивая! 😍❤️» «Красотки❤️❤️». «Вы прекрасна❤️». «Светлая, домашняя, роскошная». «Сама нежность». «Молодец! Такая красивая».

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