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В одном халате: Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа

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Украинская артистка балета Екатерина Кухар поделилась с подписчиками архивным снимком.

Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа
Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа
instagram.com/ekaterinakukhar_official

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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в ванной комнате в одном халате. Артистка распустила волосы и поразила сияющей и ровной кожей без намека на макияж. Также в кадр попала маленькая дочь Кухар, которая смотрела в панорамное окно и любовалась океаном.

Под публикацией Екатерина написала так:

«Жизнь - это момент или момент - это сама жизнь? ✨»

Поклонники восхитились внешним видом Екатерины Кухар, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Самая красивая! 😍❤️»

«Красотки❤️❤️».

«Вы прекрасна❤️».

«Светлая, домашняя, роскошная».

«Сама нежность».

«Молодец! Такая красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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