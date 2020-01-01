В одном халате: Екатерина Кухар показала, как выглядит без макияжа
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Известная прима-балерина Екатерина Кухар на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в ванной комнате в одном халате. Артистка распустила волосы и поразила сияющей и ровной кожей без намека на макияж. Также в кадр попала маленькая дочь Кухар, которая смотрела в панорамное окно и любовалась океаном.
Под публикацией Екатерина написала так:
«Жизнь - это момент или момент - это сама жизнь? ✨»
Поклонники восхитились внешним видом Екатерины Кухар, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Самая красивая! 😍❤️»
«Красотки❤️❤️».
«Вы прекрасна❤️».
«Светлая, домашняя, роскошная».
«Сама нежность».
«Молодец! Такая красивая».
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