«Такая милашка»: Ани Лорак умилила фанатов домашними снимками
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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует голубом свитере и кожаных штанах, сидя на диване. Артистка собрала волосы, оставив впереди лица две пряди, и посмотрела в сторону. Нежный образ звезда дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и искренней улыбкой.
Под публикацией Ани Лорак поинтересовалась у фолловеров, какое у них настроение. К слову, певица часто радует фанатов новыми снимками, где демонстрирует стильные образы и постройневшую фигуру.
Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Какое солнцееее😍😍».
«Такая милашка!»
«Самая невероятная, самая неотразимая ⚜️✨».
«Какая же красотка😍😍😍».
«Невероятно красивая».
«Какая же вы солнечная. Такая улыбка прекрасная».
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