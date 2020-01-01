«Такая милашка»: Ани Лорак умилила фанатов домашними снимками

Украинская певица Ани Лорак поделилась с подписчиками милыми снимками.

Ани Лорак умилила фанатов домашними снимками instagram.com/anilorak

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Популярная исполнительница Ани Лорак на своей странице в Инстаграм опубликовала серию снимков. На кадрах знаменитость позирует голубом свитере и кожаных штанах, сидя на диване. Артистка собрала волосы, оставив впереди лица две пряди, и посмотрела в сторону. Нежный образ звезда дополнила выразительным макияжем с акцентом на глазах и искренней улыбкой.

Под публикацией Ани Лорак поинтересовалась у фолловеров, какое у них настроение. К слову, певица часто радует фанатов новыми снимками, где демонстрирует стильные образы и постройневшую фигуру.

Поклонники восхитились внешним видом Ани Лорак, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Какое солнцееее😍😍». «Такая милашка!» «Самая невероятная, самая неотразимая ⚜️✨». «Какая же красотка😍😍😍». «Невероятно красивая». «Какая же вы солнечная. Такая улыбка прекрасная».

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