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«Лиф упал вниз»: Регина Тодоренко разозлила фанатов неудачным образом

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками снимком в новом образе.

Регина Тодоренко разозлила фанатов неудачным образом
Регина Тодоренко разозлила фанатов неудачным образом
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в черной прозрачной кофточке и шляпе на голове. Эффектный облик артистка дополнила выразительным макияжем и ярко-розовыми локонами.

Под публикацией Регина призналась, что в восторге от своего нового цвета волос:

«Розовый фламинго.
Как мне нравится этот цвет)».

Однако поклонникам не понравился внешний вид звезды, они отметили, что волосы смотрятся неуместно, а соблазнительная кофточка со шляпой и вовсе портят всю картину:

«Лиф упал вниз слегка».

«Шляпа обязательно идет в нагрузку к волосам?»

«Грудь чуть ли не на животе».

«Как ведьма».

«Была бы грудь побольше, было бы лучше».

«Как какой-то клоун на маскараде».

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Источник: ivonа bigmir)net

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