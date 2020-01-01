«Лиф упал вниз»: Регина Тодоренко разозлила фанатов неудачным образом

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками снимком в новом образе.

Регина Тодоренко разозлила фанатов неудачным образом instagram.com/reginatodorenko

Читай также: «Как пацан»: Аллу Костромичеву раскритиковали за короткую стрижку

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в черной прозрачной кофточке и шляпе на голове. Эффектный облик артистка дополнила выразительным макияжем и ярко-розовыми локонами.

Под публикацией Регина призналась, что в восторге от своего нового цвета волос:

«Розовый фламинго.

Как мне нравится этот цвет)».

Однако поклонникам не понравился внешний вид звезды, они отметили, что волосы смотрятся неуместно, а соблазнительная кофточка со шляпой и вовсе портят всю картину:

«Лиф упал вниз слегка». «Шляпа обязательно идет в нагрузку к волосам?» «Грудь чуть ли не на животе». «Как ведьма». «Была бы грудь побольше, было бы лучше». «Как какой-то клоун на маскараде».

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.