«Лиф упал вниз»: Регина Тодоренко разозлила фанатов неудачным образом
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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в черной прозрачной кофточке и шляпе на голове. Эффектный облик артистка дополнила выразительным макияжем и ярко-розовыми локонами.
Под публикацией Регина призналась, что в восторге от своего нового цвета волос:
«Розовый фламинго.
Как мне нравится этот цвет)».
Однако поклонникам не понравился внешний вид звезды, они отметили, что волосы смотрятся неуместно, а соблазнительная кофточка со шляпой и вовсе портят всю картину:
«Лиф упал вниз слегка».
«Шляпа обязательно идет в нагрузку к волосам?»
«Грудь чуть ли не на животе».
«Как ведьма».
«Была бы грудь побольше, было бы лучше».
«Как какой-то клоун на маскараде».
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