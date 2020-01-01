Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

«Как пацан»: Аллу Костромичеву раскритиковали за короткую стрижку

Комментариев: 0
Украинская топ-модель Алла Костромичева поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Аллу Костромичеву раскритиковали за короткую стрижку
Аллу Костромичеву раскритиковали за короткую стрижку
instagram.com/alla

Читай также: «Неистово красиво»: Ксения Мишина поразила смелым снимком с отдыха

Популярная супермодель Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с новой прической. На кадре знаменитость предстала в стильных нарядах, однако взгляд приковывает ее длина волос. Алла примерила новый образ и остригла свои длинные локоны. По словам девушки, она всегда открыта к подобным экспериментам и рада результату.

Под публикацией Костромичева призналась, что снялась в одежде, которая сделана из эко-материалов:

«Обожаю съемки с перевоплощением, а если это еще и вещи с посылом, так вообще здорово! Прекрасная Светлана Бевза и Mastercard поддерживают осознанную моду, поэтому все вещи выполнены из эко-материалов. Так что ощущения в этом образе были исключительно вдохновляющими». 

Не всем поклонникам понравилась кардинальная смена имиджа Аллы Костромичевой, и они написали об этом в комментариях:

«Зачем ты подстригла волосы?»

«Как подросток».

«Выглядишь, как пацан».

«Ужас!»

«Я испугалась».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Алла Костромичева, Алла Костромичева 2020, Алла Костромичева модель, Алла Костромичева фото, Алла Костромичева инстаграм, Алла Костромичева новости
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь