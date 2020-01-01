«Как пацан»: Аллу Костромичеву раскритиковали за короткую стрижку
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Популярная супермодель Алла Костромичева на своей странице в Инстаграм опубликовала подборку фото с новой прической. На кадре знаменитость предстала в стильных нарядах, однако взгляд приковывает ее длина волос. Алла примерила новый образ и остригла свои длинные локоны. По словам девушки, она всегда открыта к подобным экспериментам и рада результату.
Под публикацией Костромичева призналась, что снялась в одежде, которая сделана из эко-материалов:
«Обожаю съемки с перевоплощением, а если это еще и вещи с посылом, так вообще здорово! Прекрасная Светлана Бевза и Mastercard поддерживают осознанную моду, поэтому все вещи выполнены из эко-материалов. Так что ощущения в этом образе были исключительно вдохновляющими».
Не всем поклонникам понравилась кардинальная смена имиджа Аллы Костромичевой, и они написали об этом в комментариях:
«Зачем ты подстригла волосы?»
«Как подросток».
«Выглядишь, как пацан».
«Ужас!»
«Я испугалась».
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