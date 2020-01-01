Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Соня Плакидюк показала, как развлекается с Астафьевой в Буковеле instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с отдыха. Знаменитость отправилась на отдых в Карпаты со своими подругами, среди которых Даша Астафьева. На кадрах Соня вместе с Дашей предстали в платочках на фоне тира, и отпустили несколько шуток. Видно, что девушки весело проводят время вместе.

Под публикацией Плакидюк написала так:

«Карпати» знов програли в футбол!😅»

Поклонники поблагодарили Соню за хорошее настроение, и оценили внешний вид звездных подруг:

«И в платочке красивая! Как такое возможно? 😂» «Красотки🔥🔥🔥». «Класнючі😍». «Соня, где платочки брали? Ну очень красивые, особенно вы». «Две бабульки». «После просмотра видео вся на позитиве».

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