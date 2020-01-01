Соня Плакидюк показала, как развлекается с Астафьевой в Буковеле
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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала видео с отдыха. Знаменитость отправилась на отдых в Карпаты со своими подругами, среди которых Даша Астафьева. На кадрах Соня вместе с Дашей предстали в платочках на фоне тира, и отпустили несколько шуток. Видно, что девушки весело проводят время вместе.
Под публикацией Плакидюк написала так:
«Карпати» знов програли в футбол!😅»
Поклонники поблагодарили Соню за хорошее настроение, и оценили внешний вид звездных подруг:
«И в платочке красивая! Как такое возможно? 😂»
«Красотки🔥🔥🔥».
«Класнючі😍».
«Соня, где платочки брали? Ну очень красивые, особенно вы».
«Две бабульки».
«После просмотра видео вся на позитиве».
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