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«Просто королева»: Слава Каминская покорила фанатов стильным образом

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Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками очередным снимком.

Слава Каминская покорила фанатов стильным образом
Слава Каминская покорила фанатов стильным образом
instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в пиджаке, штанах и длинной дубленке. Артистка распустила волосы и сделала выразительный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Под публикацией Слава призналась, что очень любит свою верхнюю одежу не только за комфорт, но и за красоту:

«Какая же она нереально мягкая, тёплая и уютная, и красивая, как я 😘».

Поклонникам понравился внешний вид Каминской, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красивая ❤️».

«Вы как -то изменились!? Наверное, влюбились 😍!»

«Вам очень идет такой цвет!!»

«Роскошная🔥».

«Просто королева».

«Элегантна и красива, как всегда».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Антибес.ru  (аноним)  11.02.2021, 07:52
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