«Просто королева»: Слава Каминская покорила фанатов стильным образом
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в пиджаке, штанах и длинной дубленке. Артистка распустила волосы и сделала выразительный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.
Под публикацией Слава призналась, что очень любит свою верхнюю одежу не только за комфорт, но и за красоту:
«Какая же она нереально мягкая, тёплая и уютная, и красивая, как я 😘».
Поклонникам понравился внешний вид Каминской, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Красивая ❤️».
«Вы как -то изменились!? Наверное, влюбились 😍!»
«Вам очень идет такой цвет!!»
«Роскошная🔥».
«Просто королева».
«Элегантна и красива, как всегда».
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