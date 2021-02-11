«Просто королева»: Слава Каминская покорила фанатов стильным образом

Украинская певица Слава Каминская поделилась с подписчиками очередным снимком.

Слава Каминская покорила фанатов стильным образом instagram.com/babaslavka

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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует в пиджаке, штанах и длинной дубленке. Артистка распустила волосы и сделала выразительный макияж, который подчеркнул ее естественную красоту.

Под публикацией Слава призналась, что очень любит свою верхнюю одежу не только за комфорт, но и за красоту:

«Какая же она нереально мягкая, тёплая и уютная, и красивая, как я 😘».

Поклонникам понравился внешний вид Каминской, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Красивая ❤️». «Вы как -то изменились!? Наверное, влюбились 😍!» «Вам очень идет такой цвет!!» «Роскошная🔥». «Просто королева». «Элегантна и красива, как всегда».

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