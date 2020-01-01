Никто не ожидал: 44-летняя Шакира кардинально сменила имидж
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Популярная исполнительница Шакира на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в полосатой кофточке с распущенными волосами розового цвета. Эффектный образ звезда дополнила выразительным макияжем с акцентом на губах. Такое перевоплощение певицы стало настоящей неожиданностью для преданных фанатов, ведь Шакира на протяжении долгих лет оставалась верна своему имиджу. А в 44-года решилась на окрашивание волос в ярко-розовый цвет.
За жизнью певицы следят более семидесяти миллионов фолловеров, которые активно комментируют каждую ее публикацию.
Поклонникам понравился эксперимент со внешностью, и они осыпали Шакиру комплиментами в комментариях:
«Она шикарная😍».
«Помни, что ты лучшая!»
«Ты выглядишь очень круто!»
«Вау! Тебе очень красиво с таким цветом волос».
«Люблю тебя! Ты невероятная!»
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