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Никто не ожидал: 44-летняя Шакира кардинально сменила имидж

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Колумбийская певица Шакира поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

44-летняя Шакира кардинально сменила имидж
44-летняя Шакира кардинально сменила имидж
instagram.com/shakira

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Популярная исполнительница Шакира на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в полосатой кофточке с распущенными волосами розового цвета. Эффектный образ звезда дополнила выразительным макияжем с акцентом на губах. Такое перевоплощение певицы стало настоящей неожиданностью для преданных фанатов, ведь Шакира на протяжении долгих лет оставалась верна своему имиджу. А в 44-года решилась на окрашивание волос в ярко-розовый цвет.

За жизнью певицы следят более семидесяти миллионов фолловеров, которые активно комментируют каждую ее публикацию.

Поклонникам понравился эксперимент со внешностью, и они осыпали Шакиру комплиментами в комментариях:

«Она шикарная😍».

«Помни, что ты лучшая!»

«Ты выглядишь очень круто!»

«Вау! Тебе очень красиво с таким цветом волос».

«Люблю тебя! Ты невероятная!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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