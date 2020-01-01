Никто не ожидал: 44-летняя Шакира кардинально сменила имидж

Колумбийская певица Шакира поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

44-летняя Шакира кардинально сменила имидж instagram.com/shakira

Читай также: «Это ужасно»: Анна Тринчер увеличила себе губы и показала реакцию бабушки

Популярная исполнительница Шакира на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в полосатой кофточке с распущенными волосами розового цвета. Эффектный образ звезда дополнила выразительным макияжем с акцентом на губах. Такое перевоплощение певицы стало настоящей неожиданностью для преданных фанатов, ведь Шакира на протяжении долгих лет оставалась верна своему имиджу. А в 44-года решилась на окрашивание волос в ярко-розовый цвет.

За жизнью певицы следят более семидесяти миллионов фолловеров, которые активно комментируют каждую ее публикацию.

Поклонникам понравился эксперимент со внешностью, и они осыпали Шакиру комплиментами в комментариях:

«Она шикарная😍». «Помни, что ты лучшая!» «Ты выглядишь очень круто!» «Вау! Тебе очень красиво с таким цветом волос». «Люблю тебя! Ты невероятная!»

​Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.