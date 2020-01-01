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Идеальный кадр: 54-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в белье

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Супермодель Синди Кроуфорд снялась для журнала в трусиках .

Синди Кроуфорд показала фото в белье на берегу океана
Синди Кроуфорд показала фото в белье на берегу океана
instagram.com/cindycrawford

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Американская супермодель Синди Кроуфорд, пик популярности которой пришелся на конец 1990-х - начало 2000-х, продолжает быть в идеальной форме. Модель снялась в белье, доказав, что в 54 года женщина может быть такой же спортивной и соблазнительной, как и в 30.

Фото Синди добавила в Инстаграм.

В кадре она гуляет по кромке воды. Одета Кроуфорд в белые трусики и полосатый свитер.

Белый и синий. Мне понравилось сниматься в моем уголке мира для выпуска этого месяца redmagazine, - написала Синди.

 
 
 

Подтвержденный
@redmagazine, белый и синий 🤍 Мне понравилось снимать в моем уголке мира для выпуска этого месяца
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford)

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Теги: Синди Кроуфорд, фигура звезд, модели
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Источник: ivonа bigmir)net

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