Идеальный кадр: 54-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в белье
Супермодель Синди Кроуфорд снялась для журнала в трусиках .
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Американская супермодель Синди Кроуфорд, пик популярности которой пришелся на конец 1990-х - начало 2000-х, продолжает быть в идеальной форме. Модель снялась в белье, доказав, что в 54 года женщина может быть такой же спортивной и соблазнительной, как и в 30.
Фото Синди добавила в Инстаграм.
В кадре она гуляет по кромке воды. Одета Кроуфорд в белые трусики и полосатый свитер.
Белый и синий. Мне понравилось сниматься в моем уголке мира для выпуска этого месяца redmagazine, - написала Синди.
Подтвержденный
@redmagazine, белый и синий 🤍 Мне понравилось снимать в моем уголке мира для выпуска этого месяца
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