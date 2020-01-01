Идеальный кадр: 54-летняя Синди Кроуфорд показала фигуру в белье

Супермодель Синди Кроуфорд снялась для журнала в трусиках .

Синди Кроуфорд показала фото в белье на берегу океана instagram.com/cindycrawford

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Американская супермодель Синди Кроуфорд, пик популярности которой пришелся на конец 1990-х - начало 2000-х, продолжает быть в идеальной форме. Модель снялась в белье, доказав, что в 54 года женщина может быть такой же спортивной и соблазнительной, как и в 30.

Фото Синди добавила в Инстаграм.

В кадре она гуляет по кромке воды. Одета Кроуфорд в белые трусики и полосатый свитер.

Белый и синий. Мне понравилось сниматься в моем уголке мира для выпуска этого месяца redmagazine, - написала Синди.

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