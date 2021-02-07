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Соблазнительный кадр: Бывшая жена Узелкова показала упругие ягодицы в белье

Комментариев: 2
Тренер Марина Боржемская продемонстрировала тело мечты, которое можно сделать с помощью тренировок .

Марина Боржемская снялась в белье и обнажила ягодицы
Марина Боржемская снялась в белье и обнажила ягодицы
instagram.com/uzelkova.marina

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Бывшая супруга спортсмена Вячеслава Узелкова - звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская поделилась соблазнительным кадром. Знаменитость снялась в белье, показав упругие ягодицы.

Фото Марина выставила в Инстаграм.

В кадре она стоит вполоборота к камере. Одета Марина в светлый комбидресс с узкими трусиками. В центре внимания оказываются упругие ягодицы тренера. 

Таким соблазнительным снимком Боржемская проиллюстрировала начало нового сезона тренировок. 

ТЕЛО МЕЧТЫ🔥

Время пришло❗
Вы можете изменить себя. Можете сделать себя. Можете иметь тело, о котором давно мечтали!😍

➡️ Хотите открыть себя заново и смотреть на свое отражение в зеркале с любовью? Тогда откладывайте страхи, неуверенность и присоединяйтесь к моей новой программе, - написала Марина Боржемская. 

Марина Боржемская снялась в белье и обнажила ягодицы
Марина Боржемская снялась в белье и обнажила ягодицы
instagram.com/uzelkova.marina

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Теги: Марина Боржемкая. фото, Марина Боржемская, фото в белье
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (2)
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shk67    07.02.2021, 16:35
Оценка:  +3
shk67
Не знаю кто такой Узелков, но ягодицы он имел офигенные!
гость  (аноним)  07.02.2021, 16:34
Оценка:  0
гость
Да, ей лучше раком стоять, на лице бородавки.
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