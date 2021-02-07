Соблазнительный кадр: Бывшая жена Узелкова показала упругие ягодицы в белье
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Бывшая супруга спортсмена Вячеслава Узелкова - звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская поделилась соблазнительным кадром. Знаменитость снялась в белье, показав упругие ягодицы.
Фото Марина выставила в Инстаграм.
В кадре она стоит вполоборота к камере. Одета Марина в светлый комбидресс с узкими трусиками. В центре внимания оказываются упругие ягодицы тренера.
Таким соблазнительным снимком Боржемская проиллюстрировала начало нового сезона тренировок.
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