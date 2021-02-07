Соблазнительный кадр: Бывшая жена Узелкова показала упругие ягодицы в белье

Тренер Марина Боржемская продемонстрировала тело мечты, которое можно сделать с помощью тренировок .

Марина Боржемская снялась в белье и обнажила ягодицы instagram.com/uzelkova.marina

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Бывшая супруга спортсмена Вячеслава Узелкова - звездная тренер проекта “Зважені і щасливі“ Марина Боржемская поделилась соблазнительным кадром. Знаменитость снялась в белье, показав упругие ягодицы.

Фото Марина выставила в Инстаграм.

В кадре она стоит вполоборота к камере. Одета Марина в светлый комбидресс с узкими трусиками. В центре внимания оказываются упругие ягодицы тренера.

Таким соблазнительным снимком Боржемская проиллюстрировала начало нового сезона тренировок.

ТЕЛО МЕЧТЫ🔥

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Время пришло❗

Вы можете изменить себя. Можете сделать себя. Можете иметь тело, о котором давно мечтали!😍

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➡️ Хотите открыть себя заново и смотреть на свое отражение в зеркале с любовью? Тогда откладывайте страхи, неуверенность и присоединяйтесь к моей новой программе, - написала Марина Боржемская.

Марина Боржемская снялась в белье и обнажила ягодицы instagram.com/uzelkova.marina

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