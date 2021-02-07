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Кудрявая "пчелка": Алина Гросу повторила свой детский образ и поразила сеть

Комментариев: 2
Певица GROSU устроила фотосессию с прической "спиральками" - так она выступала в детстве .

Алина Гросу повторила свой детский образ
Алина Гросу повторила свой детский образ
instagram.com/alina_grosu

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Певица Алина Гросу, которая выступает под псевдонимом GROSU, повторила свой детский образ и поразила сеть. Знаменитость, которая прославилась в начале 2000-х с песней о маленькой пчелке, снова накрутила себе тугие кудри.

Фото Алина выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует в белых брюках и водолазке, а светлые волосы звезды свисают упругими пружинками.

Жужужу🐝🤪 напишу этот комент за вас😂 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ ?) какая фотка больше нравится?)
Хотели бы полный ремейк бджілки?))))🙈😅, - написала Алина Гросу.

  • Последняя) очень похожа на маленькую Алинку))) Возвращение в детство
  • Друга фотка бомба, нагадує маленьку Аліну💋 А так всі прекрасні🔥😍
  • У меня ностальгия , ты очень красивая😍
  • Все фото классные 😍😍😍♥️
  • Гарненька😍, - написали в сети.

На странице “Зірковий шлях“ сделали коллаж - и сравнили Алину тогда и теперь.

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Теги: Алина Гросу, прически звезд, образы звезд
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Источник: Ivona

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  07.02.2021, 13:52
Оценка:  0
гость
Непонятно, какого хера, это НАСЕКОМОЕ, пиарится в украинских СМИ! Раз уж умотала с Украины к мацкавитской падали, сиди там тихо! Так нет, хочет одной жопой на двух стульях усидеть! Ни принципов, ни совести
гость  (аноним)  07.02.2021, 13:45
Оценка:  0
гость
"ПЧЕЛКА" М0СК0ВИТСКАЯ, ДАВАЙ ВМЕСТЕ ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!
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