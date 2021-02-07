Кудрявая "пчелка": Алина Гросу повторила свой детский образ и поразила сеть

Певица GROSU устроила фотосессию с прической "спиральками" - так она выступала в детстве .

Алина Гросу повторила свой детский образ instagram.com/alina_grosu

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Певица Алина Гросу, которая выступает под псевдонимом GROSU, повторила свой детский образ и поразила сеть. Знаменитость, которая прославилась в начале 2000-х с песней о маленькой пчелке, снова накрутила себе тугие кудри.

Фото Алина выставила в Инстаграм.

В кадре она позирует в белых брюках и водолазке, а светлые волосы звезды свисают упругими пружинками.

Жужужу🐝🤪 напишу этот комент за вас😂 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ ?) какая фотка больше нравится?)

Хотели бы полный ремейк бджілки?))))🙈😅, - написала Алина Гросу.

Последняя) очень похожа на маленькую Алинку))) Возвращение в детство

Друга фотка бомба, нагадує маленьку Аліну💋 А так всі прекрасні🔥😍

У меня ностальгия , ты очень красивая😍

Все фото классные 😍😍😍♥️

Гарненька😍, - написали в сети.

На странице “Зірковий шлях“ сделали коллаж - и сравнили Алину тогда и теперь.

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