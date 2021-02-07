Кудрявая "пчелка": Алина Гросу повторила свой детский образ и поразила сеть
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Певица Алина Гросу, которая выступает под псевдонимом GROSU, повторила свой детский образ и поразила сеть. Знаменитость, которая прославилась в начале 2000-х с песней о маленькой пчелке, снова накрутила себе тугие кудри.
Фото Алина выставила в Инстаграм.
В кадре она позирует в белых брюках и водолазке, а светлые волосы звезды свисают упругими пружинками.
Жужужу🐝🤪 напишу этот комент за вас😂 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣ ?) какая фотка больше нравится?)
Хотели бы полный ремейк бджілки?))))🙈😅, - написала Алина Гросу.
- Последняя) очень похожа на маленькую Алинку))) Возвращение в детство
- Друга фотка бомба, нагадує маленьку Аліну💋 А так всі прекрасні🔥😍
- У меня ностальгия , ты очень красивая😍
- Все фото классные 😍😍😍♥️
- Гарненька😍, - написали в сети.
На странице “Зірковий шлях“ сделали коллаж - и сравнили Алину тогда и теперь.
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