«Идиотизм»: Алину Гросу раскритиковали за юмористическое видео
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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала шуточное видео. На кадре знаменитость предстала в платке и применила фильтр, который увеличил ее глаза и губы. Девушка закатывала глаза, в то время как ее действия сопровождала юмористическая озвучка:
«-Ты чего глаза закатываешь? - Мозгом любуюсь».
Под публикацией Алина написала так:
«Когда жизнь идёт так, что сложно не закатывать глаза...
Пы.сы. И было бы чем любоваться :)».
Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты оценили чувство юмора Гросу, а другие – раскритиковали за дурачество:
«Идиотизм».
«Это жесть!»
«Бомба».
«Вам плохо?»
«Алиночка, у тебя свои прекрасные глаза».
«Просто порвало».
«Ты лучшая».
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