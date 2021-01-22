«Идиотизм»: Алину Гросу раскритиковали за юмористическое видео

Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Алину Гросу раскритиковали за юмористическое видео instagram.com/alina_grosu

Читай также: В полотенце на голое тело: Лилия Ребрик удивила фанатов откровенным фото

Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала шуточное видео. На кадре знаменитость предстала в платке и применила фильтр, который увеличил ее глаза и губы. Девушка закатывала глаза, в то время как ее действия сопровождала юмористическая озвучка:

«-Ты чего глаза закатываешь? - Мозгом любуюсь».

Под публикацией Алина написала так:

«Когда жизнь идёт так, что сложно не закатывать глаза...

Пы.сы. И было бы чем любоваться :)».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты оценили чувство юмора Гросу, а другие – раскритиковали за дурачество:

«Идиотизм». «Это жесть!» «Бомба». «Вам плохо?» «Алиночка, у тебя свои прекрасные глаза». «Просто порвало». «Ты лучшая».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.