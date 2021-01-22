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«Идиотизм»: Алину Гросу раскритиковали за юмористическое видео

Комментариев: 3
Украинская певица Алина Гросу поделилась с подписчиками забавным видеороликом.

Алину Гросу раскритиковали за юмористическое видео
Алину Гросу раскритиковали за юмористическое видео
instagram.com/alina_grosu

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Популярная исполнительница Алина Гросу на своей странице в Инстаграм опубликовала шуточное видео. На кадре знаменитость предстала в платке и применила фильтр, который увеличил ее глаза и губы. Девушка закатывала глаза, в то время как ее действия сопровождала юмористическая озвучка:

«-Ты чего глаза закатываешь? - Мозгом любуюсь».

Под публикацией Алина написала так:

«Когда жизнь идёт так, что сложно не закатывать глаза...
Пы.сы. И было бы чем любоваться :)».

Поклонники разделились на два лагеря: некоторые фанаты оценили чувство юмора Гросу, а другие – раскритиковали за дурачество:

«Идиотизм».

«Это жесть!»

«Бомба».

«Вам плохо?»

«Алиночка, у тебя свои прекрасные глаза».

«Просто порвало».

«Ты лучшая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  22.01.2021, 13:21
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addinol2008    22.01.2021, 10:53
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addinol2008
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