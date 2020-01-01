Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками коротким видеороликом.

Светлана Лобода сверкнула аппетитными формами в облегающем комбинезоне instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в черном блестящем комбинезоне с глубоким декольте. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив длинные ножки. Эффектный образ звезда дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами и выразительным макияжем.

Под публикацией Светлана призналась, что в таком облике предстанет в проекте «Голос Дети», где она заняла одно из судейских кресел.

Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:

«Красотка 😍😍😍». «Эффектно, Светочка». «Идеальный наставник». «Светлана, как всегда красотка». «Потрясно!» «Вы Мисс Совершенство!»

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