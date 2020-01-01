Светлана Лобода сверкнула аппетитными формами в облегающем комбинезоне
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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала видео. На кадрах знаменитость предстала в черном блестящем комбинезоне с глубоким декольте. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, выделив длинные ножки. Эффектный образ звезда дополнила туфлями на каблуках, распущенными волосами и выразительным макияжем.
Под публикацией Светлана призналась, что в таком облике предстанет в проекте «Голос Дети», где она заняла одно из судейских кресел.
Поклонники восхитились внешним видом Лободы, и осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Красотка 😍😍😍».
«Эффектно, Светочка».
«Идеальный наставник».
«Светлана, как всегда красотка».
«Потрясно!»
«Вы Мисс Совершенство!»
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