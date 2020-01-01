«Слишком красивая»: Надя Дорофеева взорвала Сеть фото в мини-платье
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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в блестящем коротком платье с оголенной спиной. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив ее длинные ножки. Свой образ звезда дополнила собранными волосами с прядями впереди лица и выразительным макияжем.
Под публикацией Надя написала так:
«Вот и в девочку оделась».
Стоит отметить, что Дорофеева часто радует фанатов откровенными снимками, где хвастается своим изящным телом.
Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, осыпав ее приятными словами в комментариях:
«Тебе всё идёт😍❤️🔥».
«Красотка👍».
«Красивая🔥».
«Милаха 💝💝».
«Богиня! Совершенство!»
«Слишком красивая».
«Девушка просто шик».
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