«Слишком красивая»: Надя Дорофеева взорвала Сеть фото в мини-платье

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с подписчиками соблазнительным снимком.

Надя Дорофеева взорвала Сеть фото в мини-платье instagram.com/nadyadorofeeva

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Популярная исполнительница Надя Дорофеева на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантное фото. На кадре знаменитость позирует в блестящем коротком платье с оголенной спиной. Эффектный наряд подчеркнул стройную фигуру артистки, оголив ее длинные ножки. Свой образ звезда дополнила собранными волосами с прядями впереди лица и выразительным макияжем.

Под публикацией Надя написала так:

«Вот и в девочку оделась».

Стоит отметить, что Дорофеева часто радует фанатов откровенными снимками, где хвастается своим изящным телом.

Поклонники восхитились внешним видом Дорофеевой, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Тебе всё идёт😍❤️🔥». «Красотка👍». «Красивая🔥». «Милаха 💝💝». «Богиня! Совершенство!» «Слишком красивая». «Девушка просто шик».

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