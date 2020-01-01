«Лучшее состояние»: Вера Брежнева рассказала, как ощущает себя в 39 лет
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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала жизнерадостные фото. На кадрах знаменитость предстала в деловом костюме, с распущенными волосами и минимумом макияжа на лице. Несмотря на строгий наряд, артистка выглядит очень веселой: широко улыбается и показывает язык в камеру.
Под публикацией Вера поблагодарила фолловеров за многочисленные поздравления в честь ее Дня рождения, и призналась, что несмотря на цифры в паспорте, чувствует себя великолепно:
«Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми. Завтра буду отвечать на все сообщения , а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением.✨
Спасибо всем за невероятные пожелания и тёплые поздравления! За каждое ваше слово!
PURE LOVE».
Поклонники восхитились жизнерадостностью Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Шикарный возраст у шикарной женщины».
«Прекрасная Вера».
«Ну что за чудесный человек такой! Будьте счастливы сегодня и всегда».
«Красота спасет мир».
«Талантливая и красивая».
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