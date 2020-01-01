«Лучшее состояние»: Вера Брежнева рассказала, как ощущает себя в 39 лет

Украинская певица Вера Брежнева поделилась с подписчиками милыми снимками.

Вера Брежнева рассказала, как ощущает себя в 39 лет instagram.com/ververa

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Популярная исполнительница Вера Брежнева на своей странице в Инстаграм опубликовала жизнерадостные фото. На кадрах знаменитость предстала в деловом костюме, с распущенными волосами и минимумом макияжа на лице. Несмотря на строгий наряд, артистка выглядит очень веселой: широко улыбается и показывает язык в камеру.

Под публикацией Вера поблагодарила фолловеров за многочисленные поздравления в честь ее Дня рождения, и призналась, что несмотря на цифры в паспорте, чувствует себя великолепно:

«Встречаю свои 39 в лучшем состоянии, в идеальном настроении, с прекрасными людьми. Завтра буду отвечать на все сообщения , а сегодня наслаждаюсь каждым мгновением.✨

Спасибо всем за невероятные пожелания и тёплые поздравления! За каждое ваше слово!

PURE LOVE».

Поклонники восхитились жизнерадостностью Брежневой, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Шикарный возраст у шикарной женщины». «Прекрасная Вера». «Ну что за чудесный человек такой! Будьте счастливы сегодня и всегда». «Красота спасет мир». «Талантливая и красивая».

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