«Это такое счастье»: Катя Осадчая восхитила романтическим снимком с мужем
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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своего мужа. Катя надела белое платье с открытыми плечами, а Юрий предстал в светлой рубашке. Звездная пара дополнила свои образы соломенными шляпами.
Под публикацией Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с годовщиной свадьбы:
«Щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі так :) до злотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля і нехай буде ще безліч разів по чотири. Люблю тебе ❤️».
Поклонники восхитились романтическим снимком звездной семьи, и осыпали влюбленных комплиментами:
«Большущего Вам счастья ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥».
«Бережіть своє щастя, чудова пара!💞💞💞»
«Красивая парочка».
«Вы суперские».
«Это такое счастье встретить родного, любимого человека».
«Счастливые и это главное».
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