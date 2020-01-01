«Это такое счастье»: Катя Осадчая восхитила романтическим снимком с мужем

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась с подписчиками милым снимком.

Катя Осадчая восхитила романтическим снимком с мужем instagram.com/kosadcha

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Популярная ведущая Катя Осадчая на своей странице в Инстаграм опубликовала семейное фото. На кадре знаменитость позирует в объятиях своего мужа. Катя надела белое платье с открытыми плечами, а Юрий предстал в светлой рубашке. Звездная пара дополнила свои образы соломенными шляпами.

Под публикацией Осадчая трогательно поздравила Юрия Горбунова с годовщиной свадьбы:

«Щаслива, що в цей день чотири роки тому, сказала тобі так :) до злотого весілля ще далеко, але сьогодні наше лляне весілля і нехай буде ще безліч разів по чотири. Люблю тебе ❤️».

Поклонники восхитились романтическим снимком звездной семьи, и осыпали влюбленных комплиментами:

«Большущего Вам счастья ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥». «Бережіть своє щастя, чудова пара!💞💞💞» «Красивая парочка». «Вы суперские». «Это такое счастье встретить родного, любимого человека». «Счастливые и это главное».

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