Даша Квиткова с мужем позировали обнаженными на фоне океана
Звездные супруги, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова на днях вернулись с райского отпуска на Мальдивах. У пары осталось еще множество эффектным кадров с отдыха и они не устают делиться ими в соцсетях.
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Так, несколько часов назад 22-летняя Даша опубликовала пикантный снимок с мужем. На фото беременная Квиткова и Добрынин позировали обнаженными на фоне океана и заката. Интимные части тела влюбленные прикрыли белым покрывалом.
Пользователям Сети очень понравился новый снимок пары. Некоторые отметили, что кадр напоминает обложку дорогого глянца.
- Очень красиво 😍🔥😻
- Как дорогая и вкусная обложка журнала👏👏
- Вауу, какая красота🔥🔥🔥
- Идеально🔥
- Как шикарно. Счастья Вам!😍
- Нежно❤️
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