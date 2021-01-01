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Даша Квиткова с мужем позировали обнаженными на фоне океана

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Победительница "Холостяка 9" Даша Квиткова запостила новое фото из Мальдив.
Даша Квиткова с мужем позировали обнаженными на фоне океана
Даша Квиткова с мужем позировали обнаженными на фоне океана

Звездные супруги, главный герой 9 сезона “Холостяка“ Никита Добрынин и его избранница Даша Квиткова на днях вернулись с райского отпуска на Мальдивах. У пары осталось еще множество эффектным кадров с отдыха и они не устают делиться ими в соцсетях.

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Так, несколько часов назад 22-летняя Даша опубликовала пикантный снимок с мужем. На фото беременная Квиткова и Добрынин позировали обнаженными на фоне океана и заката. Интимные части тела влюбленные прикрыли белым покрывалом.

Даша Квиткова с мужем позировали обнаженными на фоне океана
Даша Квиткова с мужем позировали обнаженными на фоне океана
instagram.com/kvittkova

Пользователям Сети очень понравился новый снимок пары. Некоторые отметили, что кадр напоминает обложку дорогого глянца.

  • Очень красиво 😍🔥😻
  • Как дорогая и вкусная обложка журнала👏👏
  • Вауу, какая красота🔥🔥🔥
  • Идеально🔥
  • Как шикарно. Счастья Вам!😍
  • Нежно❤️

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Теги: Даша Квиткова, Никита Добрынин
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Источник: Ivona

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