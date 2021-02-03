Младшая из сестер Кардашьян засветила растяжки в бикини
Хлои Кардашьян не стесняется демонстрировать на камеру недостатки своей фигуры.
Светская львица и предпринимательница Хлои Кардашьян, которая прославилась после съемок в телешоу “Семейство Кардашьян“, засветила на камеру недостатки своей кожи.
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Так, в профиле 36-летней телезвезды в Инстаграм появилась пикантная фотография, где она демонстрирует крупным планом свое тело в черном бикини собственного бренда. На снимке можно увидеть растяжки на бедрах Кардашьян.
“Я люблю свои полосы 🦓“, - подписала честный кадр Хлои.
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