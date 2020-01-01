Выглядит впечатляюще: Jerry Heil похвасталась идеальной растяжкой

Украинская певица Jerry Heil поделилась с подписчиками снимками с тренировки.

Jerry Heil похвасталась идеальной растяжкой instagram.com/thejerryheil

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Популярная исполнительница Jerry Heil на своей странице в Инстаграм в разделе stories опубликовала видео. На кадрах знаменитость запечатлена в спортивном костюме, который состоит из топа и штанов. Артистка предстала без макияжа, собрав свои волосы в высокий хвост. Девушка села на продольный шпагат после длительного перерыва, и решила поделиться радостной новостью с фанатами:

“Все-таки посадила меня моя Аня на шпагат после длительного перерыва. Прикладываю максимум усилий, чтобы кайфовать“, – написала она.

Jerry Heil похвасталась идеальной растяжкой instagram.com/thejerryheil

Стоит отметить, что Jerry Heil часто балует фолловеров провокационными снимками, где экспериментирует со внешностью и стилем. А недавно девушка призналась, что намерена устроить свою личную жизнь, поэтому зарегистрировалась на сайте знакомств.

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