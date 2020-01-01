Слава Каминская впечатлила откровенными позами в купальнике
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Популярная исполнительница Слава Каминская на своей странице в Инстаграм опубликовала фотоколлаж. На кадрах знаменитость позирует в ярко-желтом слитном купальнике, который подчеркивает ее стройную фигуру. Эффектный образ артистка дополнила распущенными волосами, солнцезащитными очками и прозрачной белой накидкой. Однако внимание приковывают откровенные позы звезды, которые подчеркивают ее аппетитные ножки.
Стоит отметить, что Каминская часто радует фанатов пикантными снимками в соблазнительных нарядах. Но личную жизнь певица предпочитает скрывать, не называя имени нового возлюбленного.
Поклонникам понравились эффектные кадры Славы Каминской, и они осыпали ее комплиментами в комментариях:
«Как не крутись), красоту видно с любой стороны💯».
«Прекрасная лань👌🏼».
«Необычное фото из необычных фото».
«Огонь!»
«Чудо мое!»
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