«Люблю, когда меня обманывают»: Леся Никитюк удивила странным признанием
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадрах знаменитость позирует на фоне океана в длинном силуэтном платье с глубоким декольте. Эффектный наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, а распущенные волосы придали образу легкости. Босоножки на каблуках звезда решила не обувать, и просто держала их в руке.
Под публикацией Леся призналась, что больше не обижается на ложь, более того, она любит, когда ей говорят неправду:
«Я взагалі люблю коли мені брешуть і обманюють, для мене це як ядерне паливо!!! А раніше дуже плакала і відчувала себе жертвою!
Це я більш для себе написала цей пост) аби раз і назавжди вирівняти свій емоційний стан і не звертати увагу на брехню, обман і хейт) а вам дякую що вислухали...нема часу на психолога😁❤️».
Поклонники восхитились внешним видом Никитюк, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Богиня».
«Шикарная».
«Вы космос».
«Ты бесподобна».
«Как красиво».
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