Фотошоп и реальность: Леся Никитюк удивила фанатов «новым» телом
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Популярная телезвезда Леся Никитюк на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На первом кадре знаменитость запечатлела себя в раздельном купальнике на фоне тропический растений. Однако фигура артистки изменилась: талия стала уже, а бедра – значительно шире. Как оказалось, девушка «поигралась» с фотошопом, чтобы стать похожей на Ким Кардашьян. На втором снимке Леся показала свою фигуру, без использования фотокоррекции.
Под публикацией Никитюк пошутила насчет своего внешнего вида:
«Кажуть у далекому 1987 році, батько Кім Кардаш‘ян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким...
Як думаєте дзвонити в «Жди Меня» 937 99 92?😍»
Поклонники сразу же заметили использование фотошопа, и признались, что Никитюк не нужно исправлять фигуру, ведь она прекрасна:
«Мать моя женщина, вот это фигура 🔥🔥🔥👍🏼👍🏼👍🏼».
«Хороший фотошоп, качественный 👍😂».
«Без перебільшень, з Вашими генами краще, аніж було б з генами Кім😁».
«Леся, Ваше фото в оригинале на много красивее!😻😻😻»
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