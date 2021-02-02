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«Совсем исхудала»: похудевшая Настя Каменских поразила своим внешним видом

Комментариев: 1
Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Похудевшая Настя Каменских поразила своим внешним видом
Похудевшая Настя Каменских поразила своим внешним видом
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует с огромным букетом цветов. Артистка надела черную куртку, лосины и ботинки. Стильный наряд подчеркнул ее стройные ножки, а легкие локоны на волосах и выразительный макияж придали образу изящности.

Под публикацией Настя призвала своих фолловеров дорожить каждым моментом своей жизни:

«Жить настоящим, помнить, благодарить и уважать прошлое, смотреть только вперёд - это большое счастье.
Замечать каждую секунду, чувствовать, наслаждаться.
Видеть добро и окружать себя добром. Помнить, что нет времени и причин для страха и сомнений - жизнь всего одна. Один дубль и только один момент - здесь и сейчас».

Поклонники заметили, что Каменских очень похудела, и написали об этом в комментариях:

«Настя, совсем исхудала».

«Такая милашка».

«Какая красивая и нежная».

«Вы суперженственная, сексуальная».

«Ноги худые».

«Сама на себя не похожа».

«Худенькая совсем стала».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  02.02.2021, 08:23
Оценка:  -1
гость
Как эта старуха уже заeбала фотошопом и оптическими иллюзиями.
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