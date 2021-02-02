«Совсем исхудала»: похудевшая Настя Каменских поразила своим внешним видом
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость позирует с огромным букетом цветов. Артистка надела черную куртку, лосины и ботинки. Стильный наряд подчеркнул ее стройные ножки, а легкие локоны на волосах и выразительный макияж придали образу изящности.
Под публикацией Настя призвала своих фолловеров дорожить каждым моментом своей жизни:
«Жить настоящим, помнить, благодарить и уважать прошлое, смотреть только вперёд - это большое счастье.
Замечать каждую секунду, чувствовать, наслаждаться.
Видеть добро и окружать себя добром. Помнить, что нет времени и причин для страха и сомнений - жизнь всего одна. Один дубль и только один момент - здесь и сейчас».
Поклонники заметили, что Каменских очень похудела, и написали об этом в комментариях:
«Настя, совсем исхудала».
«Такая милашка».
«Какая красивая и нежная».
«Вы суперженственная, сексуальная».
«Ноги худые».
«Сама на себя не похожа».
«Худенькая совсем стала».
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