Американская актриса Анджелина Джоли порадовала фанатов новой фотосессией.

45-летняя Анджелина Джоли украсила обложку британского Vogue instagram.com/angelinajolie_offiicial

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Популярная актриса Анджелина Джоли снялась для британского глянца Vogue. Свежие снимки артистки уже появились в Сети и произвели настоящий фурор среди фанатов, ведь знаменитость очень требовательна к изданиям, поэтому ее фото и интервью являются настоящей редкостью.

Для издания Джоли позировала в нескольких лаконичных образах на заднем дворе своего особняка в Лос-Анджелесе. Для первого облика, в котором она предстала на обложке, звезда выбрала бежевый шелковый топ, юбку-карандаш и пальто.

45-летняя Анджелина Джоли украсила обложку британского Vogue instagram.com/angelinajolie_offiicial

Также Анджелина позировала в тренче от Dior на лужайке, в уютном домашнем образе с чашкой в руках и черной водолазке, брюках в тон и балетках.

В интервью изданию Джоли призналась, что ждет своего 50-летия:

“Я с нетерпением жду своего пятидесятилетия - я чувствую, что добьюсь успеха в свои пятьдесят. Хотя на днях мы были на батуте, и дети сказали: “Нет, мама, не делай этого. Ты поранишься“. И я подумал: “Боже, разве это не смешно?“ Был день, когда я была звездой боевиков, а теперь дети говорят мне слезть с батута, потому что я поранюсь“.

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