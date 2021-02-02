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Маша Ефросинина вылезла на стол и занялась спортом

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась с подписчиками юмористическим видео.

Маша Ефросинина вылезла на стол и занялась спортом
Маша Ефросинина вылезла на стол и занялась спортом
instagram.com/mashaefrosinina

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Популярная ведущая Маша Ефросинина на своей странице в Инстаграм опубликовала забавный видеоролик. На кадрах знаменитость предстала в водолазке, пиджаке, лосинах и ботинках. Звезда решила продемонстрировать фолловерам, как проходит ее рабочий день. Маша выпила кофе, поработала за ноутбуком, покушала, поговорила по телефону и даже сделала тренировку на столе.

Примечательно, что Ефросинина предстала перед камерой без макияжа, распустив свои волосы. Телезвезда не стесняется своей естественной красоты, и неоднократно демонстрирует свою внешность без использования косметических средств, чем вызывает уважение среди фолловеров.

Поклонникам понравился забавный видеоролик, и они осыпали Машу комплиментами в комментариях:

«Без макияжа! Уверенная в себе женщина».

«Мария, вы красотка».

«Маша, вы абсолютно не закомплексованы на счет лица без косметики на большую аудиторию».

«Вы прекрасная».

«Маша, вы как всегда супер».

«Восхитительна».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Юрий Горбунов  (аноним)  02.02.2021, 12:14
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Юрий Горбунов
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