Настя Каменских восхитила фанатов образом школьницы
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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала «домашнее» фото. На кадре знаменитость позировала, сидя за столом, с блокнотом и ручкой в руках. Артистка надела белый свитер, а распущенные волосы уложила на одну сторону. Примечательно, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.
Под публикацией Настя призналась, что много времени уделяет саморазвитию:
«Я всегда все свободное время стараюсь посвящать развитию: регулярный спорт, медитации, чтение и изучение языков.
Любовь к изучению иностранных языков у меня появилась еще с детства и во многом благодаря моим родителям. Я очень благодарна, что еще с 5 лет они отправляли меня учиться за границу».
Поклонники восхитились не только естественной красотой Каменских, но и ее тягой к знаниям, осыпав приятными словами в комментариях:
«Красотка😍».
«Шикарная».
«Какая молодец!»
«Настя, ты очень крутая».
«С первого взгляда и не скажешь, что вы настолько образованны».
«Ты безумно мотивируешь».
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