Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Настя Каменских восхитила фанатов образом школьницы instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала «домашнее» фото. На кадре знаменитость позировала, сидя за столом, с блокнотом и ручкой в руках. Артистка надела белый свитер, а распущенные волосы уложила на одну сторону. Примечательно, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Настя призналась, что много времени уделяет саморазвитию:

«Я всегда все свободное время стараюсь посвящать развитию: регулярный спорт, медитации, чтение и изучение языков.

Любовь к изучению иностранных языков у меня появилась еще с детства и во многом благодаря моим родителям. Я очень благодарна, что еще с 5 лет они отправляли меня учиться за границу».

Поклонники восхитились не только естественной красотой Каменских, но и ее тягой к знаниям, осыпав приятными словами в комментариях:

«Красотка😍». «Шикарная». «Какая молодец!» «Настя, ты очень крутая». «С первого взгляда и не скажешь, что вы настолько образованны». «Ты безумно мотивируешь».

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