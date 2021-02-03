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Настя Каменских восхитила фанатов образом школьницы

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Украинская певица Настя Каменских поделилась с подписчиками милым снимком.

Настя Каменских восхитила фанатов образом школьницы
Настя Каменских восхитила фанатов образом школьницы
instagram.com/kamenskux

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Популярная исполнительница Настя Каменских на своей странице в Инстаграм опубликовала «домашнее» фото. На кадре знаменитость позировала, сидя за столом, с блокнотом и ручкой в руках. Артистка надела белый свитер, а распущенные волосы уложила на одну сторону. Примечательно, что звезда предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Под публикацией Настя призналась, что много времени уделяет саморазвитию:

«Я всегда все свободное время стараюсь посвящать развитию: регулярный спорт, медитации, чтение и изучение языков.
Любовь к изучению иностранных языков у меня появилась еще с детства и во многом благодаря моим родителям. Я очень благодарна, что еще с 5 лет они отправляли меня учиться за границу».

Поклонники восхитились не только естественной красотой Каменских, но и ее тягой к знаниям, осыпав приятными словами в комментариях:

«Красотка😍».

«Шикарная».

«Какая молодец!»

«Настя, ты очень крутая».

«С первого взгляда и не скажешь, что вы настолько образованны».

«Ты безумно мотивируешь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.02.2021, 08:25
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