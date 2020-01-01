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«Красивый ангел»: бывшая жена Узелкова поразила своим внешним видом

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Бывшая жена Узелкова, Марина Боржемская, поделилась с подписчиками эффектным селфи.

Бывшая жена Узелкова поразила своим внешним видом
Бывшая жена Узелкова поразила своим внешним видом
instagram.com/uzelkova.marina

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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в синей кофточке, закинув распущенные волосы на одну сторону. Сдержанный макияж с акцентом на глазах, и милая улыбка придали образу легкости.

Под публикацией Марина призналась, что любит спорт с детства:

«Мне кажется, у меня эта любовь врожденная. Вся моя семья спортивная. И за что бы я ни бралась, у меня все прекрасно получалось. Если человек чего-то хочет, он этого добивается. Всем важно об этом помнить».

Поклонники восхитились красотой и закалённым характером Боржемской, осыпав ее приятными словами в комментариях:

«Очень идёт Вам этот синий цвет👍 глаза, волосы, всё в сочетании😍».

«Красивый ангел».

«Желаю, чтобы вы были самой счастливой женщиной».

«Прелесть!»

«Красотка».

«Мариша, вы вообще крутая! Я такими женщинами восхищаюсь».

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Источник: ivonа bigmir)net

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