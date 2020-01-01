«Красивый ангел»: бывшая жена Узелкова поразила своим внешним видом
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Профессиональный тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлела себя в синей кофточке, закинув распущенные волосы на одну сторону. Сдержанный макияж с акцентом на глазах, и милая улыбка придали образу легкости.
Под публикацией Марина призналась, что любит спорт с детства:
«Мне кажется, у меня эта любовь врожденная. Вся моя семья спортивная. И за что бы я ни бралась, у меня все прекрасно получалось. Если человек чего-то хочет, он этого добивается. Всем важно об этом помнить».
Поклонники восхитились красотой и закалённым характером Боржемской, осыпав ее приятными словами в комментариях:
«Очень идёт Вам этот синий цвет👍 глаза, волосы, всё в сочетании😍».
«Красивый ангел».
«Желаю, чтобы вы были самой счастливой женщиной».
«Прелесть!»
«Красотка».
«Мариша, вы вообще крутая! Я такими женщинами восхищаюсь».
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