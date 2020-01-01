Шокирующие кадры: Слава Каминская показала, как выглядела до пластики
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Популярная исполнительница Слава Каминская не скрывает, что прибегала к помощи пластических хирургов. В Сети появились снимки, где можно сравнить, как выглядела артистка до пластики. На кадрах звезда запечатлена с собранными волосами, тонкими бровями, проколотым носом, а в ушах у девушки огромные серьги-кольца.
По словам Каминской, она делала всего две операции: ринопластику и увеличение груди. Певица призналась, что операцию ей сделал не экс-супруг Эдгар Каминский, а другой врач.
Также Слава не видит ничего плохого в том, что изменила свою внешность, по ее словам, он стала выглядеть только лучше, и прокомментировала свое преображение так:
“Кто сказал, что пластическая хирургия — это плохо?“
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