Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в купальнике
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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию и пышный бюст. Девушка позирует на фоне пальм, распустив свои длинные волосы, и показав естественную красоту. Примечательно, что Кайли предстала без макияжа, поскольку яркие акценты на лице у звезды являются ее фирменным стилем.
Кайли часто экспериментирует со внешностью, надевая парики и пробуя новые стили макияжа. Более того, Дженнер не стесняется своего опыта в пластической хирургии, ведь благодаря помощи специалистов ее внешность кардинально изменилась.
Поклонники восхищаются внешним видом Кайли Дженнер, и осыпают ее приятными словами в комментариях:
«Фигура огонь».
«Люблю тебя».
«Ты великолепна».
«Я мечтаю о тебе».
«Самая красивая».
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