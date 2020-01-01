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Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в купальнике

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Американская фотомодель Кайли Дженнер поделилась с подписчиками пикантными снимками.

Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в купальнике
Кайли Дженнер засветила аппетитные формы в купальнике
instagram.com/kyliejenner

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Светская львица Кайли Дженнер на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенные фото. На кадрах знаменитость запечатлена в раздельном купальнике, который подчеркивает ее тонкую талию и пышный бюст. Девушка позирует на фоне пальм, распустив свои длинные волосы, и показав естественную красоту. Примечательно, что Кайли предстала без макияжа, поскольку яркие акценты на лице у звезды являются ее фирменным стилем.

Кайли часто экспериментирует со внешностью, надевая парики и пробуя новые стили макияжа. Более того, Дженнер не стесняется своего опыта в пластической хирургии, ведь благодаря помощи специалистов ее внешность кардинально изменилась.

Поклонники восхищаются внешним видом Кайли Дженнер, и осыпают ее приятными словами в комментариях:

«Фигура огонь».

«Люблю тебя».

«Ты великолепна».

«Я мечтаю о тебе».

«Самая красивая».

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Источник: ivonа bigmir)net

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