«Невыносимая боль»: 35-летняя Даша Астафьева переживает, что у нее нет мужа и детей

Украинская певица Даша Астафьева ответила на самый популярный вопрос подписчиков.

35-летняя Даша Астафьева переживает, что у нее нет мужа и детей instagram.com/da_astafieva

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Популярная исполнительница Даша Астафьева на своей странице в Инстаграм опубликовала чувственную серию снимков. На кадрах знаменитость позирует в черном топе и брюках от делового костюма. Образ артистка дополнила короткой стрижкой, сдержанным макияжем и массивными аксессуарами.

Под публикацией Даша призналась, что вопросы о замужестве и детях ее очень обижают:

«Давайте посмотрим на фото. На нем человек, достигший возраста, когда, порой, даже само слово ‘возраст’ может принести невыносимую боль. Ведь проблема даже не в самом вопросе или ответе на него, проблема глубже — в самом желании всадить вас в давно устаревший шаблон с высоты своей тупости.

Как же всё-таки подчистую вырвать из себя такое восприятие?»

Поклонники поддержали Астафьеву в комментариях, написав ей приятные слова:

«Ты прекрасная и все твои решения исключительно правильные». «Ну до чего же вы красивая!» «Божественные фото». «Даша, я вас люблю, понимаю, поддерживаю и обнимаю. Вы – умничка».

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