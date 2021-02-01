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54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом в мокром купальнике

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Американская киноактриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантным снимком.

54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом в мокром купальнике
54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом в мокром купальнике
instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в бассейне в слитном купальнике черного цвета. Обтягивающий наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышный бюст. Звезда опрокинула голову в воду, намочив волосы и наслаждаясь отдыхом.

Стоит отметить, что Сальма часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее стройное тело. Несмотря на свой возраст, Хайек выглядит очень молодо и свежо, чем вызывает восхищение у фолловеров.

Поклонники уверены, что годы не властны над Сальмой, и осыпают ее приятными словами в комментариях:

«Великолепная».

«Ох, эти формы».

«Какая потрясающая».

«Очень красивая».

«Какая сексуальная».

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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  01.02.2021, 10:28
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гость
Бля вчера пиздeц.шпилил любовницу,тут в дверь кто-то ломится. Муж. Раньше пришел. Я в шкаф, Маринка мужу с порога типа иди в магаз сходи.тот уже уходил и тут...я оглушительно и раскатисто пернул в шкафу. Попиздошились знатно щас eбaльник болит
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