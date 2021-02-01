Американская киноактриса Сальма Хайек поделилась с подписчиками пикантным снимком.

54-летняя Сальма Хайек сверкнула пышным бюстом в мокром купальнике instagram.com/salmahayek

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Популярная актриса Сальма Хайек на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость запечатлена в бассейне в слитном купальнике черного цвета. Обтягивающий наряд подчеркнул аппетитные формы артистки, выделив ее пышный бюст. Звезда опрокинула голову в воду, намочив волосы и наслаждаясь отдыхом.

Стоит отметить, что Сальма часто радует фанатов снимками в откровенных нарядах, которые обнажают ее стройное тело. Несмотря на свой возраст, Хайек выглядит очень молодо и свежо, чем вызывает восхищение у фолловеров.

Поклонники уверены, что годы не властны над Сальмой, и осыпают ее приятными словами в комментариях:

«Великолепная». «Ох, эти формы». «Какая потрясающая». «Очень красивая». «Какая сексуальная».

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