Наталья Могилевская удивила фанатов странным образом
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в машине в белой шубе, с бокалом сока и собранными волосами. Однако главной изюминкой облика стала маска для лица и солнцезащитные очки. Звезда старается быть в тренде, поэтому повторяет все модные тенденции блогеров.
Пол публикацией Наталья призналась, что умеет обыденный день превращать в праздник:
«Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обыденных вещей и не ищешь оправданий».
Поклонникам понравился необычный образ Могилевской, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Гарна❤️❤️❤️❤️».
«Классная!»
«Вы крутая».
«Натали, ты супер, один позитив».
«Это просто бомба».
«Очаровательная».
«Королева».
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