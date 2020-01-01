Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками неожиданным снимком.

Наталья Могилевская удивила фанатов странным образом instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала фото. На кадре знаменитость запечатлена в машине в белой шубе, с бокалом сока и собранными волосами. Однако главной изюминкой облика стала маска для лица и солнцезащитные очки. Звезда старается быть в тренде, поэтому повторяет все модные тенденции блогеров.

Пол публикацией Наталья призналась, что умеет обыденный день превращать в праздник:

«Круто, когда умеешь сделать праздник даже из обыденных вещей и не ищешь оправданий».

Поклонникам понравился необычный образ Могилевской, и они осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Гарна❤️❤️❤️❤️». «Классная!» «Вы крутая». «Натали, ты супер, один позитив». «Это просто бомба». «Очаровательная». «Королева».

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