Поклонники Светланы Лободы подозревают артистку в тайной помолвке и третьей беременности.

Лобода с кольцом на безымянном пальце заинтриговала фанов новым фото instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая проживает сейчас в России, заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость опубликовала фото, где она позировала в коротком топе в частном самолете. На Лободе были золотые часы, браслеты, ожерелья и бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

“Прилетела 🕊 У меня для вас есть новость) все подробности завтра“, - обратилась к подписчикам звезда.

Лобода с кольцом на безымянном пальце instagram.com/lobodaofficial

Пользователи Сети принялись отгадывать, о чем Светлана хочет им сообщить. Многие заподозрили певицу в тайной помолвке или свадьбе. Другие же предположили, что она беременна третьим ребенком.

Колечко на пальчике появилось🤗

Судя по интриге - помолвочное 😍.

Ждем рождения сына??💜

Новая беременность?🙂😊😊

Вы ждёте ребёнка))) и это здорово!

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