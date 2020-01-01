Лобода с кольцом на безымянном пальце заинтриговала фанов новым фото
Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая проживает сейчас в России, заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсети.
Читай также: Лобода сверкнула формами в белье и поразила сеть
На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость опубликовала фото, где она позировала в коротком топе в частном самолете. На Лободе были золотые часы, браслеты, ожерелья и бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.
“Прилетела 🕊 У меня для вас есть новость) все подробности завтра“, - обратилась к подписчикам звезда.
Пользователи Сети принялись отгадывать, о чем Светлана хочет им сообщить. Многие заподозрили певицу в тайной помолвке или свадьбе. Другие же предположили, что она беременна третьим ребенком.
- Колечко на пальчике появилось🤗
- Судя по интриге - помолвочное 😍.
- Ждем рождения сына??💜
- Новая беременность?🙂😊😊
- Вы ждёте ребёнка))) и это здорово!
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- Анна Курникова показала годовалую дочь от Энрике Иглесиаса
- Счастливые: Брежнева показала, как проводит досуг с Меладзе
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил