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Лобода с кольцом на безымянном пальце заинтриговала фанов новым фото

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Поклонники Светланы Лободы подозревают артистку в тайной помолвке и третьей беременности.
Лобода с кольцом на безымянном пальце заинтриговала фанов новым фото
Лобода с кольцом на безымянном пальце заинтриговала фанов новым фото
instagram.com/lobodaofficial

Известная украинская исполнительница Светлана Лобода (LOBODA), которая проживает сейчас в России, заинтриговала поклонников новой публикацией в соцсети.

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На своей странице в Инстаграм 38-летняя знаменитость опубликовала фото, где она позировала в коротком топе в частном самолете. На Лободе были золотые часы, браслеты, ожерелья и бриллиантовое кольцо на безымянном пальце.

“Прилетела 🕊 У меня для вас есть новость) все подробности завтра“, - обратилась к подписчикам звезда.

Лобода с кольцом на безымянном пальце
Лобода с кольцом на безымянном пальце
instagram.com/lobodaofficial

Пользователи Сети принялись отгадывать, о чем Светлана хочет им сообщить. Многие заподозрили певицу в тайной помолвке или свадьбе. Другие же предположили, что она беременна третьим ребенком.

  • Колечко на пальчике появилось🤗
  • Судя по интриге - помолвочное 😍.
  • Ждем рождения сына??💜
  • Новая беременность?🙂😊😊
  • Вы ждёте ребёнка))) и это здорово!

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Теги: Светлана Лобода
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Источник: ivonа bigmir)net

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