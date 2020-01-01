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«Кайфовая детка»: Светлана Лобода показала, как нужно веселиться

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Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками видеороликом.

Светлана Лобода показала, как нужно веселиться
Светлана Лобода показала, как нужно веселиться
instagram.com/lobodaofficial

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Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала атмосферное видео. На кадрах знаменитость танцует в коротеньком платьице, кофте, кепке и кроссовках. Черный аутфит оголил стройные ножки звезды, а распущенные волосы и солнцезащитные очки придали образу нотку загадочности. Видно, что у артистки хорошее настроение, ведь она танцует буквально на ходу.

Под публикацией Светлана написала, что любит жизнь:

«Я очень люблю жизнь
Люблю танцевать
Люблю идти на свет
Люблю ощущать себя живой и заряженной
Люблю не заморачиваться по мелочам
Люблю, когда всем хорошо
Люблю отдавать
Люблю любить❤️».

Поклонники признались, что Светлана Лобода вдохновляет их своим творчеством, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Люблю Вас)❤️».

«Кайфовая детка».

«Люблю вас и ваше творчество Светлана Сергеевна».

«Супер!»

«Очень атмосферно».

«Всегда хороша».

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Источник: ivonа bigmir)net

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