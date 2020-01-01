«Кайфовая детка»: Светлана Лобода показала, как нужно веселиться

Украинская певица Светлана Лобода поделилась с подписчиками видеороликом.

Светлана Лобода показала, как нужно веселиться instagram.com/lobodaofficial

Читай также: «Какая лапочка»: Ани Лорак умилила фанатов нежными снимками

Популярная исполнительница Светлана Лобода на своей странице в Инстаграм опубликовала атмосферное видео. На кадрах знаменитость танцует в коротеньком платьице, кофте, кепке и кроссовках. Черный аутфит оголил стройные ножки звезды, а распущенные волосы и солнцезащитные очки придали образу нотку загадочности. Видно, что у артистки хорошее настроение, ведь она танцует буквально на ходу.

Под публикацией Светлана написала, что любит жизнь:

«Я очень люблю жизнь

Люблю танцевать

Люблю идти на свет

Люблю ощущать себя живой и заряженной

Люблю не заморачиваться по мелочам

Люблю, когда всем хорошо

Люблю отдавать

Люблю любить❤️».

Поклонники признались, что Светлана Лобода вдохновляет их своим творчеством, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Люблю Вас)❤️». «Кайфовая детка». «Люблю вас и ваше творчество Светлана Сергеевна». «Супер!» «Очень атмосферно». «Всегда хороша».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: