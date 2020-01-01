Астафьева в БДСМ-наряде уселась на постель к "Папе Римскому"

Дизайнер Андре Тан удивил постановочным кадром с Дашей Астафьевой .

Горячая Астафьева засветилась в откровенном наряде instagram.com/andre_tan_official

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Украинский дизайнер одежды, модельер Андре Тан поразил постановочным кадром, на котором засветились звезды шоу-биза. Андре переоделся в "Папу Римского" (как в сериале "Молодой Папа" с Джудом Лоу) и присел на кровать вместе со своими друзьями. Среди "дружеской компании" засветились горячая модель, певица Даша Астафьева и фотограф Соня Плакидюк.

Фото Андре Тан добавил в Инстаграм.

Астафьева появилась в кадре в соблазнительном боди с цепочками - наряд напоминает БДСМ-стилистику.

Для меня дружба несет в себе философию любви: кто-то любит, а кто-то позволяет себя любить. Признаюсь честно, друзья, которые со мной уже более 15 лет с понимаем относятся к факту, что я месяц могу просто не брать трубку.



Кто для меня настоящий друг? Тот, который скажет правду, ведь со стороны всегда виднее, и молча выслушает твои ночные тирады о жизненных невзгодах, - написал Андре Тан.

Горячая Астафьева засветилась в откровенном наряде instagram.com/andre_tan_official

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