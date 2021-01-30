Пикантный кадр: У горячей Мишель Андраде из кроп-топа "выпала" грудь
Читай также: Очень неожиданно: Мишель Андраде призналась, что ее связывает с Позитивом
Певица Мишель Андраде не только радует поклонников зажигательными песнями и горячими латиноамериканскими танцами, но и любит откровенные наряды. Иногда эти look-и звезды выглядят особенно горячими, обнажая ее грудь.
Так случилось и на новом фото, которое Мишель добавила в Инстаграм.
В кадре молодая знаменитость стоит на коленях в прозрачных брюках и кроп-топе. В прорези наряда можно рассмотреть ее бюст. В описании Мишель призналась, что кадр был сделан на девичнике.
Настроение сегодня- пятница😈
Уже неделю нахожусь в Киеве!)
Встретил меня это город очень тепло! И успела уже побывать на двух празниках!
Впервые в своей жизни была на девичнике😁
А вчера была очень приятная встреча, и надеюсь в скором времени поделюсь процессом⚡️, - написала Андраде.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил