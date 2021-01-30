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Пикантный кадр: У горячей Мишель Андраде из кроп-топа "выпала" грудь

Комментариев: 1
Певица Мишель Андраде поделилась фото в пикантном наряде .

Мишель Андраде показала пикантный снимок
Мишель Андраде показала пикантный снимок
instagram.com/mishvirmish

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Певица Мишель Андраде не только радует поклонников зажигательными песнями и горячими латиноамериканскими танцами, но и любит откровенные наряды. Иногда эти look-и звезды выглядят особенно горячими, обнажая ее грудь.

Так случилось и на новом фото, которое Мишель добавила в Инстаграм.

В кадре молодая знаменитость стоит на коленях в прозрачных брюках  и кроп-топе. В прорези наряда можно рассмотреть ее бюст. В описании Мишель призналась, что кадр был сделан на девичнике. 

Настроение сегодня- пятница😈

Уже неделю нахожусь в Киеве!)
Встретил меня это город очень тепло! И успела уже побывать на двух празниках!
Впервые в своей жизни была на девичнике😁
А вчера была очень приятная встреча, и надеюсь в скором времени поделюсь процессом⚡️, - написала Андраде.

Мишель Андраде показала пикантный снимок
Мишель Андраде показала пикантный снимок
instagram.com/mishvirmish

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Теги: Мишель Андраде, наряды звезд, грудь
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Источник: ivonа bigmir)net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
vovaKor    30.01.2021, 15:43
Оценка:  0
vovaKor
какая певица,такая и грудь ))
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