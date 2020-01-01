Звезда "Школы" Александр Петренко женился на модели: Первые фото со свадьбы

Исполнитель роли Паши в "Школе" Александр Петренко и модель Ангелина Пиртс официально стали мужем и женой.

Украинский актер Александр Петренко, известный по роли Паши в сериале “Школа“, больше не холостяк. 25-летний парень женился на модели Ангелине Пиртс. О том, что пара расписалась в ЗАГСе, стало известно из Инстаграма.

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На своей странице Ангелина опубликовала подборку кадров, где она и Александр демонстрировали на камеру обручальные кольца на фоне стены с надписью “Я тебя люблю“ на разных языках.

Для торжественной церемонии модель выбрала короткое белое платье, маленькую фату и длинные белые сапоги. А Петренко позировал на фото в черном костюме и белой рубашке. Свадьба пары состоялась 27 января.

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

Звезда "Школы" Александр Петренко женился instagram.com/angelinapirts

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