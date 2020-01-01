Звезда "Школы" Александр Петренко женился на модели: Первые фото со свадьбы
Украинский актер Александр Петренко, известный по роли Паши в сериале “Школа“, больше не холостяк. 25-летний парень женился на модели Ангелине Пиртс. О том, что пара расписалась в ЗАГСе, стало известно из Инстаграма.
Читай также: “Голос країни 11“: Каким будет второй выпуск шоу
На своей странице Ангелина опубликовала подборку кадров, где она и Александр демонстрировали на камеру обручальные кольца на фоне стены с надписью “Я тебя люблю“ на разных языках.
Для торжественной церемонии модель выбрала короткое белое платье, маленькую фату и длинные белые сапоги. А Петренко позировал на фото в черном костюме и белой рубашке. Свадьба пары состоялась 27 января.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Папа очень ждал премьеру“: Настя Каменских выпустила клип на песню “Почуття“
- “Днем позже и мы бы ночевали на трассе“: MamaRika о переезде в Одессу
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил