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Звезда "Школы" Александр Петренко женился на модели: Первые фото со свадьбы

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Исполнитель роли Паши в "Школе" Александр Петренко и модель Ангелина Пиртс официально стали мужем и женой.
Звезда "Школы" Александр Петренко женился на модели: Первые фото со свадьбы
Звезда "Школы" Александр Петренко женился на модели: Первые фото со свадьбы
instagram.com/angelinapirts

Украинский актер Александр Петренко, известный по роли Паши в сериале “Школа“, больше не холостяк. 25-летний парень женился на модели Ангелине Пиртс. О том, что пара расписалась в ЗАГСе, стало известно из Инстаграма.

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На своей странице Ангелина опубликовала подборку кадров, где она и Александр демонстрировали на камеру обручальные кольца на фоне стены с надписью “Я тебя люблю“ на разных языках.

Для торжественной церемонии модель выбрала короткое белое платье, маленькую фату и длинные белые сапоги. А Петренко позировал на фото в черном костюме и белой рубашке. Свадьба пары состоялась 27 января.

Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts
Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts
Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts
Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts
Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts
Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts
Звезда
Звезда "Школы" Александр Петренко женился
instagram.com/angelinapirts

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Теги: Александр Петренко, Ангелина Пиртс, Школа
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Источник: ivonа bigmir)net

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