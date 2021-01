"Голос країни 11": Каким будет второй выпуск шоу

Во втором эфире 11 сезона "Голосу країни" нас ожидает женская конкуренция и Rammstein от Олега Винника.

В это воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1» покажут второй выпуск “сліпих прослуховувань“ шоу “Голос країни“. 11 сезон получил название “Перезавантаження“ и представил зрителям новую сцену, роботизированных помощников на бекстейдже и обновленную тренерскую панель. Уникальные голоса в этом сезоне ищут любимец публики Олег Винник, продюсер и певец MONATIK, опытная тренер и певица Тина Кароль и digital-открытие года, певица DOROFEEVA.

Во втором эпизоде попробует свои силы на сцене “сліпих прослуховувань“ певец NIKITA LOMAKIN, за которого между Тиной Кароль и певицей DOROFEEVA произойдет настоящая женская битва. Исполнит артист легендарный саундтрек к фильму “Титаник“ под названием “My Heart Will Go On“.

“Я здесь, на “Голосі країни“, потому что для меня это возможность выйти за личные рамки и сделать “перезавантаження“. Я стал заложником своего образа “bad guy“. В реальной жизни я совсем другой. Главным приоритетом для меня являются семейные ценности. Мало кто знает, но моей главной мотивацией в карьере являются мои родители. Моя цель – обеспечить им достойную жизнь. Именно ради них, я готов открыться по-новому на главной музыкальной сцене страны“, - рассказывает NIKITA LOMAKIN.

К чему приведет женское соперничество, увидим уже 31 января на телеканале “1+1“.

Удивит зрителей и наследница уникальной библиотеки украинских песен Галина Куришко. Бабушка Галины была хранительницей более 200 песен полесского фольклора, которые передавались из поколения в поколение несколько веков. К бабушке за уникальными знаниями приезжали фольклористы и исследователи, которые интересовались аутентичными украинскими песнями. Несколько лет назад бабушки не стало, но все свои знания она успела передать Галине. Сейчас женщина считает, что продолжить дело бабушки и популяризировать украинские народные песни - это миссия всей ее жизни. Певица убеждена, что украинский фольклор никогда не потеряет своей актуальности в современном мире. Сегодня певица посетила студию “Сніданок з 1+1“ в уникальном национальном наряде начала 20 века и рассказала о своем отношении к украинскому фольклору.

“Украинская песня - это наше музыкальное ДНК. И именно поэтому я сегодня на «Голосі країни», чтобы показать красоту нашей украинской аутентичности. Моя бабушка передала мне более чем 200 разножанровых украинских песен. Это мое сокровище, потому что украинский фольклор - это навсегда“, - говорить певица.

Сможет ли Галина развернуть желанные кресла тренеров – станет известно уже скоро.

Также на шоу придет Богдан Муха. Богдан исполнит легендарный хит группы Queen под названием The Show Must Go On и вдохновит своим пением Олега Винника предстать в образе настоящего рокера и спеть с ним хит группы Rammstein.

“Мне и всей Украине очень интересно услышать, как Олег Анатольевич исполнит рок-песню“, - предложил Богдан тренеру шоу.

А что из этого получилось, смотрите уже 31 января в 21:00 на телеканале “1+1“.

