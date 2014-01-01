Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

"Папа очень ждал премьеру": Настя Каменских выпустила клип на песню "Почуття"

Комментариев: 0
Настя Каменских выпустила песню "Почуття", которая очень нравилась ее покойному отцу. В ролике снялась мама певицы.
"Папа очень ждал премьеру": Настя Каменских выпустила клип на песню "Почуття"
"Папа очень ждал премьеру": Настя Каменских выпустила клип на песню "Почуття"

В понедельник, 25 января, популярная украинская певица Настя Каменских сообщила фанам о смерти отца, Алексея Жмура. Спустя три дня после потери близкого человека артистка анонсировала новый клип на украиноязычный трек “Почуття“.

Читай также: Племянница Ротару Sonya Kay поделилась редким селфи с мужем-хоккеистом

На своей странице в Инстаграм Настя призналась, что покойный папа очень ждал премьеру клипа так, как в ролике снялась ее мама Лидия Каменских. А сегодня, 29 января, видео было опубликовано на официальном ютуб-канале звезды.

В клипе на трек “Почуття“ Настя сыграла роль невесты и снова примеряла свадебное платье. Главная героиня очень счастлива и делиться радостью со своей мамой и подружками.

Настя Каменских - ПОЧУТТЯ: смотреть клип онлайн

Тебе будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. 

Поделись:
Теги: Настя Каменских
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь