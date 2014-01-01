"Папа очень ждал премьеру": Настя Каменских выпустила клип на песню "Почуття"

Настя Каменских выпустила песню "Почуття", которая очень нравилась ее покойному отцу. В ролике снялась мама певицы.

В понедельник, 25 января, популярная украинская певица Настя Каменских сообщила фанам о смерти отца, Алексея Жмура. Спустя три дня после потери близкого человека артистка анонсировала новый клип на украиноязычный трек “Почуття“.

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На своей странице в Инстаграм Настя призналась, что покойный папа очень ждал премьеру клипа так, как в ролике снялась ее мама Лидия Каменских. А сегодня, 29 января, видео было опубликовано на официальном ютуб-канале звезды.

В клипе на трек “Почуття“ Настя сыграла роль невесты и снова примеряла свадебное платье. Главная героиня очень счастлива и делиться радостью со своей мамой и подружками.

Настя Каменских - ПОЧУТТЯ: смотреть клип онлайн

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