«Какая хорошенькая»: жена Монатика впечатлила своим видом в пижаме

Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками домашним снимком.

Жена Монатика впечатлила своим видом в пижаме instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в домашнем костюмчике, который состоит из рубашки и штанишек. Клетчатый розовый наряд декорирован перьями и очень к лицу Ирине. Девушка распустила волосы и широко улыбнулась.

Под публикацией Монатик пожелала своим фолловерам чудесного дня. Стоить отметить, что Ирина активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, показывая личные моменты.

Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Пижама крутая🔥👍. Хочу такую❤️». «Секси-герл». «Красотка!» «Класс». «Вау! Какая хорошенькая». «Тебе идеально». «Красивая». «Тебе очень идет».

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