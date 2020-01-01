«Какая хорошенькая»: жена Монатика впечатлила своим видом в пижаме
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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в домашнем костюмчике, который состоит из рубашки и штанишек. Клетчатый розовый наряд декорирован перьями и очень к лицу Ирине. Девушка распустила волосы и широко улыбнулась.
Под публикацией Монатик пожелала своим фолловерам чудесного дня. Стоить отметить, что Ирина активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, показывая личные моменты.
Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:
«Пижама крутая🔥👍. Хочу такую❤️».
«Секси-герл».
«Красотка!»
«Класс».
«Вау! Какая хорошенькая».
«Тебе идеально».
«Красивая».
«Тебе очень идет».
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