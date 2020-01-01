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«Какая хорошенькая»: жена Монатика впечатлила своим видом в пижаме

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Жена популярного исполнителя Ирина Монатик поделилась с подписчиками домашним снимком.

Жена Монатика впечатлила своим видом в пижаме
Жена Монатика впечатлила своим видом в пижаме
instagram.com/irinamonatik

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Звездная супруга Ирина Монатик на своей странице в Инстаграм опубликовала милый снимок. На кадре знаменитость запечатлела себя в домашнем костюмчике, который состоит из рубашки и штанишек. Клетчатый розовый наряд декорирован перьями и очень к лицу Ирине. Девушка распустила волосы и широко улыбнулась.

Под публикацией Монатик пожелала своим фолловерам чудесного дня. Стоить отметить, что Ирина активно транслирует свою жизнь в социальных сетях, показывая личные моменты.

Поклонники восхитились внешним видом Ирины Монатик, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Пижама крутая🔥👍. Хочу такую❤️».

«Секси-герл».

«Красотка!»

«Класс».

«Вау! Какая хорошенькая».

«Тебе идеально».

«Красивая».

«Тебе очень идет».

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Источник: ivonа bigmir)net

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