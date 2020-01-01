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Полураздетая Соня Плакидюк позировала в компании молодых мужчин

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Фешн-фотограф Соня Плакидюк поделилась с подписчиками откровенным снимком.

Полураздетая Соня Плакидюк позировала в компании молодых мужчин
Полураздетая Соня Плакидюк позировала в компании молодых мужчин
instagram.com/moi_sofism

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Эксперт шоу «Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на своей странице в Инстаграм опубликовала пикантные фото. На кадре знаменитость запечатлена в полупрозрачном одеянии, которое оголяет ее пышный бюст. Рядом с девушкой позируют молодые парни с оголенным торсом.

Под публикацией Соня написала так:

«Для тех, кто интересовался, как проходят наши съемки— вот так 🎬😅».

Стоит отметить, что Плакидюк часто радует фанатов провокационными фото в откровенных нарядах. Однако смелые образы вызывают неподдельный восторг у фолловеров, которые активно комментируют каждую публикацию.

На этот раз поклонники восхитились сексуальным снимком, и осыпали Соню Плакидюк комплиментами:

«Жарко🔥🔥🔥».

«Соня, так нельзя 😍😍😍».

 «🔥Восторг!!!!! Соня, вы невероятная 😍».

«Какая ты красивая».

«С любой стороны камеры ты БОГИНЯ».

«Чертовски красиво».

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Источник: ivonа bigmir)net

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