«Владу повезло»: Регина Тодоренко сверкнула упругими ягодицами в купальнике

Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко сверкнула упругими ягодицами в купальнике instagram.com/reginatodorenko

Читай также: В одном свитере: Надя Дорофеева показала нецензурный жест

Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике на побережье океана. Пляжный наряд оголяет сочные ягодицы и стройные ножки артистки. Звезда распустила волосы и предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Регина со своей семьей отправилась на Бали. Свой досуг и времяпровождение на острове Тодоренко активно транслирует в социальных сетях, а любопытные фанаты с огромным интересом наблюдают за жизнью звезды.

Поклонники восхитились стройной фигурой Регины, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Фигурка у вас просто великолепная❤️». «🔥🔥🔥 Набрала вес. Красивая какая стала». «Владу повезло, но главное, чтобы он это осознавал». «Ну красотка! Богиня просто!» «Красотка из голливудского фильма». «Шикарная Регина». «Отличная фигура».

Тебе будет интересно прочитать на Ivona: