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«Владу повезло»: Регина Тодоренко сверкнула упругими ягодицами в купальнике

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Украинская певица Регина Тодоренко поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Регина Тодоренко сверкнула упругими ягодицами в купальнике
Регина Тодоренко сверкнула упругими ягодицами в купальнике
instagram.com/reginatodorenko

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Популярная исполнительница Регина Тодоренко на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует в раздельном купальнике на побережье океана. Пляжный наряд оголяет сочные ягодицы и стройные ножки артистки. Звезда распустила волосы и предстала без макияжа, продемонстрировав свою естественную красоту.

Регина со своей семьей отправилась на Бали. Свой досуг и времяпровождение на острове Тодоренко активно транслирует в социальных сетях, а любопытные фанаты с огромным интересом наблюдают за жизнью звезды.

Поклонники восхитились стройной фигурой Регины, и осыпали ее приятными словами в комментариях:

«Фигурка у вас просто великолепная❤️».

«🔥🔥🔥 Набрала вес. Красивая какая стала».

«Владу повезло, но главное, чтобы он это осознавал».

«Ну красотка! Богиня просто!»

«Красотка из голливудского фильма».

«Шикарная Регина».

«Отличная фигура».

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Источник: ivonа bigmir)net

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