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«Я завелась»: Наталья Могилевская устроила дикие танцы со звездными коллегами

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Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками видеороликом.

Наталья Могилевская устроила дикие танцы со звездными коллегами
Наталья Могилевская устроила дикие танцы со звездными коллегами
instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость в компании Поляковой, Кухар и Остапчука устроили дикие танцы под песню «Шлепки». Как оказалось, Екатерина Кухар на Мальдивах отпраздновала свое 39-летие, однако, по возвращению на родину, коллеги по шоу-бизнесу решили организовать для нее сюрприз и закатили вечеринку.

Под публикацией Наталья поздравила балерину с Днем рождения еще раз.

А поклонники восхитились танцами звезд, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Класс, собрались все классные девчонки».

«Я завелась останови меня❤❤❤».

«Весело у вас там) молодцы».

«Натали, ты просто класс».

«Супер!!! Хорошего отдыха!!! Катюшу с Днём рождения!»

«Бомбезно танцуете. Люблю вас».

«Огонь! Наши девочки!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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