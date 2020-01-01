«Я завелась»: Наталья Могилевская устроила дикие танцы со звездными коллегами

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась с подписчиками видеороликом.

Наталья Могилевская устроила дикие танцы со звездными коллегами instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость в компании Поляковой, Кухар и Остапчука устроили дикие танцы под песню «Шлепки». Как оказалось, Екатерина Кухар на Мальдивах отпраздновала свое 39-летие, однако, по возвращению на родину, коллеги по шоу-бизнесу решили организовать для нее сюрприз и закатили вечеринку.

Под публикацией Наталья поздравила балерину с Днем рождения еще раз.

А поклонники восхитились танцами звезд, и осыпали их приятными словами в комментариях:

«Класс, собрались все классные девчонки». «Я завелась останови меня❤❤❤». «Весело у вас там) молодцы». «Натали, ты просто класс». «Супер!!! Хорошего отдыха!!! Катюшу с Днём рождения!» «Бомбезно танцуете. Люблю вас». «Огонь! Наши девочки!»

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