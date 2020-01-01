«Я завелась»: Наталья Могилевская устроила дикие танцы со звездными коллегами
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Популярная исполнительница Наталья Могилевская на своей странице в Инстаграм опубликовала откровенное видео. На кадрах знаменитость в компании Поляковой, Кухар и Остапчука устроили дикие танцы под песню «Шлепки». Как оказалось, Екатерина Кухар на Мальдивах отпраздновала свое 39-летие, однако, по возвращению на родину, коллеги по шоу-бизнесу решили организовать для нее сюрприз и закатили вечеринку.
Под публикацией Наталья поздравила балерину с Днем рождения еще раз.
А поклонники восхитились танцами звезд, и осыпали их приятными словами в комментариях:
«Класс, собрались все классные девчонки».
«Я завелась останови меня❤❤❤».
«Весело у вас там) молодцы».
«Натали, ты просто класс».
«Супер!!! Хорошего отдыха!!! Катюшу с Днём рождения!»
«Бомбезно танцуете. Люблю вас».
«Огонь! Наши девочки!»
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