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Очень неожиданно: Мишель Андраде призналась, что ее связывает с Позитивом

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Украинская певица Мишель Андраде поделилась с подписчиками неожиданными снимками.

Мишель Андраде призналась, что ее связывает с Позитивом
Мишель Андраде призналась, что ее связывает с Позитивом
instagram.com/mishvirmish

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Популярная исполнительница Мишель Андраде на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с Позитивом. На кадрах знаменитость запечатлена на парковке в эффектном образе. Девушка предстала в коротеньком платьице, милых колготах с принтом сердечек, грубых ботинках и расстегнутой куртке. Сзади артистки идет участник распавшейся группы «Время и стекло» - Алексей Завгородний, более известный как Позитив.

В недавнем интервью Мишель призналась, что совсем скоро выйдет совместный трек с Позитивом. Более того, их песня стала саундтреком к сериалу. Также в Сеть попала информация о том, что Мишель и Позитив стали новыми ведущими шоу «Орел и решка».

Поклонники признались, что с нетерпением ждут новый хит от Мишель и Позитива:

«Это будет бомба! Это лучший дуэт».

«Очень круто!»

«Красивые».

«Крутые!»

«Воу! Воу !Воу! Класс!»

«Прелесть!»

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Источник: ivonа bigmir)net

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