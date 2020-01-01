Украинская певица Анна Седокова поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Анна Седокова показала свой загар в откровенной позе instagram.com/annasedokova

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Популярная исполнительница Анна Седокова на своей странице в Инстаграм опубликовала фото с отдыха. На кадре знаменитость позирует рядом с бассейном в слитном купальнике. Артистка одну ногу поджала к себе, а вторую выпрямила, продемонстрировав аппетитные формы и насыщенный загар. Главной изюминкой образа стала шляпа с широкими полями, которая буквально закрыла все лицо звезды, придав снимку нотку загадочности.

Под публикацией Анна написала стихотворение о том, что несмотря на множество трудностей и препятствий, она все так же верит в лучшее:

«Эту душу сверлили обманом не раз,

Подло в спину толкали, смеясь…

Но алмазом всегда остаётся алмаз,

Даже если испачкают в грязь…»

Напомним, что Анна Седокова призналась, что устала от постоянной критики со стороны подписчиков, и скрыла комментарии к своим публикациям. Однако ее близкие подруги все же имеют доступ к тому, чтобы оставить приятные слова под фото:

«Царица 😍». «Какой загарчик». «Богиня 😍❤️🔥».

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