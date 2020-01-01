"Было просто плохо": Жена Виктора Павлика рассказала о первых месяцах беременности

Екатерина Репяхова поделилась подробностями первых двадцати недель беременности.

Молодая жена Народного артиста Украины, известного исполнителя Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Репяхова рассказала подписчикам о сложностях в первые месяцы беременности.

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26-летняя девушка, которая сейчас находится на 20-й неделе, призналась, что когда она только узнала о том, что скоро впервые станет мамой, ее накрыла эйфория. Однако позже у Ряпяховой появилось чувство страха, что она не справится. А еще через несколько недель добавился жуткий токсикоз.

“Как только я узнала о том, что стану мамой, меня накрыла эйфория, потом страх. Особенно по вечерам, когда я ложилась спать. Мне становилось так страшно. А вдруг не справлюсь, вдруг буду плохой мамой. А потом нагрянул и токсикоз. Там уже было не до философствований. Было просто плохо))“, - поделилась воспоминаниями жена Павлика.

По словам Екатерины, ситуация полностью изменилась во втором триместре беременности. У нее появилась энергия и хорошее настроения. Девушка призналась, что полностью осознала, что скоро у нее появится малыш, только на 19-й неделе.

“Но когда наступил второй триместр, появились энергия, силы, такая легкость и хорошее настроение. И только после первых шевелений (их я почувствовала на 19 неделе) пришло полное осознание, что во мне новая жизнь, во мне целая Вселенная. Я безумно счастлива и духовно наполнена, на данном этапе жизни. Я смотрю на своего мужа каждый день и думаю, как же много всего изменилось за эти годы, как изменился он, как изменились мы. Ведь когда-то я даже мечтать не могла, что у нас будет настоящая семья. Как важно жить в любви и в взаимопонимании. Любовь способна на многое. Наш малыш будет самым любимым и счастливым. Я точно знаю“, - написала Репяхова.

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