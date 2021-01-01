Из-за карантина Виктор Павлик и его беременная супруга оказались в трудном материальном положении.

"Мы в жестком минусе": Жена Виктора Павлика рассказала о финансовых трудностях instagram.com/repyahovakate

Беременная супруга Народного артиста Украины Виктора Павлика, концертный директор Екатерина Репяхова откровенно рассказала о финансовых трудностях.

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26-летняя девушка дала интервью программе “Зірковий шлях“, в котором заявила, что она и ее звездный супруг находятся в жестком минусе из-за отсутствия выступлений во время карантина. По словам Репяховой, Павлик готов работать за меньшие гонорары.

“Мы не то что в нуле, мы в очень жестком минусе. Можно посчитать, что в год карантина мы как минимум на 150 тысяч в минусе ежемесячно“, - призналась Екатерина.

Жена Павлика призналась, что из-за трудного материального положения им пришлось отказаться от идеи купить большой дом. Сейчас пара снимает двухкомнатную квартиру.

“У нас была квартира в рассрочке, ее мы приостановили. Я хочу себе гардеробную большую, это моя мечта. А Виктору Франковичу нужен свой кабинет“, - сказала Репяхова.

Также Екатерина добавила, что несмотря на проблемы с финансами, Павлик продолжает помогать бывшей жене Ларисе Созаевой с выплатой кредита, который они взяли еще 15 лет назад.

“Он сильно чувствует свою и вину, и ответственность. Есть кредит. Я считаю: все, что касается кредита, – если он его взял 15 лет назад, пообещал, то должен свое слово сдержать. Все, что касается других вопросов, считаю, человек должен учиться жить самостоятельно“, - заявила Репяхова.

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