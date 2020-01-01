Молодая жена Виктора Павлика засветила беременный животик в купальнике

Беременная Екатерина Репяхова похвасталась походом в бассейн.

Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова, которая две недели назад объявила о беременности, продемонстрировала на камеру округлившийся животик.

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На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 26-летняя будущая мама запостила несколько коротких роликов, где она в магазине примеряет сдельные купальники черного и розового цвета. Позже жена 55-летнего Павлика рассказала, какой пляжный наряд купила, и запостила кадры из бассейна.

Жена Виктора Павлика засветила беременный животик в купальнике скриншот

Жена Виктора Павлика засветила беременный животик в купальнике скриншот

Жена Виктора Павлика засветила беременный животик в купальнике скриншот

Жена Виктора Павлика засветила беременный животик в купальнике скриншот

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