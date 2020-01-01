Молодая жена Виктора Павлика засветила беременный животик в купальнике
Беременная Екатерина Репяхова похвасталась походом в бассейн.
Молодая жена украинского исполнителя Виктора Павлика и его концертный директор Екатерина Репяхова, которая две недели назад объявила о беременности, продемонстрировала на камеру округлившийся животик.
Читай также: Не узнать: Супермодель Хайди Клум показала, как выглядела в 19 лет
На своей странице в Инстаграм в разделе Сторис 26-летняя будущая мама запостила несколько коротких роликов, где она в магазине примеряет сдельные купальники черного и розового цвета. Позже жена 55-летнего Павлика рассказала, какой пляжный наряд купила, и запостила кадры из бассейна.
Тебе будет интересно прочитать на Ivona:
- “Мы в жестком минусе“: Жена Виктора Павлика рассказала о финансовых трудностях
- “Понимает с полувзгляда“: Виктор Павлик откровенно рассказал об отношениях с молодой женой
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил