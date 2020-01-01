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Оля Цибульская впечатлила фанатов своей страстью

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Украинская певица Оля Цибульская поделилась с подписчиками пикантным снимком.

Оля Цибульская впечатлила фанатов своей страстью
Оля Цибульская впечатлила фанатов своей страстью
instagram.com/cybulskaya

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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена в белой кофточке с разрезами, которая надета на голое тело и обнажает пышную грудь. Соблазнительный образ артистка дополнила стильной укладкой, ярким макияжем с акцентом на глаза и массивными серьгами.

Под публикацией Оля написала авторское стихотворение:

«Казав вуста - то гаряче сонце,⠀
Слова колючі, немов троянда...⠀
Коли ми дихаєм в такт, мій любий ⠀
То інша плаче, як сарабанда».

Поклонники восхитились не только талантом Цибульской, но и ее страстью, которой пропитаны и фото, и стих:

«Дуже гарно👍».

«Пристрасно!»

«Лучшая😍❤️».

«Глибоко...»

«Молодець, дуже гарно».

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Источник: ivonа bigmir)net

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