Оля Цибульская впечатлила фанатов своей страстью
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Популярная исполнительница Оля Цибульская на своей странице в Инстаграм опубликовала эффектное фото. На кадре знаменитость запечатлена в белой кофточке с разрезами, которая надета на голое тело и обнажает пышную грудь. Соблазнительный образ артистка дополнила стильной укладкой, ярким макияжем с акцентом на глаза и массивными серьгами.
Под публикацией Оля написала авторское стихотворение:
«Казав вуста - то гаряче сонце,⠀
Слова колючі, немов троянда...⠀
Коли ми дихаєм в такт, мій любий ⠀
То інша плаче, як сарабанда».
Поклонники восхитились не только талантом Цибульской, но и ее страстью, которой пропитаны и фото, и стих:
«Дуже гарно👍».
«Пристрасно!»
«Лучшая😍❤️».
«Глибоко...»
«Молодець, дуже гарно».
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